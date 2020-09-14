Обнаружен переворачивающий представление о Вселенной феномен — «Черная линза»

Астрономы обнаружили феномен, который переворачивает представления о темной материи во Вселенной. Согласно результатам, полученным учеными из Национального института астрофизики в Италии, в некоторых галактиках концентрация темной материи более чем на порядок выше предполагаемого, что указывает либо на неизвестные свойства невидимого вещества, либо на фундаментальные пробелы в знаниях о космоса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи провели наблюдения с помощью космического телескопа «Хаббл», чтобы найти гравитационные линзы — феномен, возникающий, когда какой-то массивный объект искривляет траекторию движения света. Темная материя также создает гравитационные линзы, искажая изображения фоновых галактик. Чем сильнее искажение, тем сильнее гравитационное поле и тем больше создающая его масса. Это позволяет создать подробные карты с распределением темной материи.

Астрономы изучили 11 галактических скоплений и заметили, что что-то создает маленькие линзирующие эффекты, которые не заметны в масштабах всего скопления. Это указывает на существование большего количества темной материи, чем предполагалось лучшими математическими моделями, предсказывающими свойства невидимого вещества. Исследователи пока не знают, как объяснить это расхождение.