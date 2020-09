Обнаружен переворачивающий представление о Вселенной феномен — «Черная линза» США обвинили Иран в подготовке убийства американского посла » Облегающий комбинезон с символом феминизма стал новым трендом среди звезд Знаменитости начали массово носить облегающие костюмы и запустили новый модный тренд. На опубликованные в Instagram снимки обратили внимание журналисты The Sun. Речь идет о комбинезоне из лайкры французского дизайнера Марин Серр (Marine Serre) с лунным принтом. Отмечается, что этот рисунок выражает женскую силу: в греческой мифологии богиня деторождения Артемида носила корону в виде полумесяца. В связи с этим данный принт называют символом феминизма. Так, поп-исполнительница Бейонсе снялась в клипе Already в описанном наряде, исполнив строчки: «Будь королем и не давай другим править твоим миром». Певица Адель, в свою очередь, сфотографировалась в костюме из такой же ткани рядом со снимком Бейонсе и поблагодарила ее за пропаганду феминистических идей. По информации издания, чаще всего указанный предмет одежды звезды сочетают с туфлями на высоком каблуке или кроссовками. В то же время некоторые покупательницы предпочитают носить комбинезон с платьями, велосипедными шортами и кроп-топами. Стоимость вещи составляет 400 фунтов стерлингов (38 тысяч рублей). За последний месяц многие знаменитости опубликовали в соцсетях фото, на которых попозировали в таких костюмах. Например, кадром в наряде белого цвета, а также спортивном кроп-топе и велосипедках поделилась британская певица и модель Дуа Липа. box#2678470 При этом младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян Кайли Дженнер опубликовала снимок со своей дочкой Сторми: они сфотографировались в зеркало в одинаковых комбинезонах бежевого цвета. Журналистка The Sun Шивон Оконнор (Siobhan O’Connor) также попробовала провести день в описанном комбинезоне и заявила, что ей было некомфортно появляться на публике в чересчур обтягивающем наряде. «На меня смотрели все прохожие, я чувствовала себя ужасно неловко», — объяснила работница издания.

загрузка...