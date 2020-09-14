Новым премьер-министром Японии станет генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга

71-летний генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга избран на пост главы правящей Либерально демократической партии, сообщает Киодо Цусин. Новая должность позволит ему занять в пятницу пост премьер-министра страны вместо ушедшего в отставку Синдзо Абэ.

Суга набрал 377 голосов, его соперники — бывший министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Фумио Кисида получили 68 и 89 голосов. Выборы прошли в сокращённом формате, в них приняли участие только депутаты парламента от правящей партии и по три представителя от каждой из её региональных организаций.

Суга дольше всех в истории Японии занимал должность генерального секретаря правительства страны, будучи назначенным на этот пост ещё в декабре 2012 года. Он избирался в парламент Японии и около года был министром внутренних дел и считался одним из ближайших сподвижников бывшего премьера. В 2019 году Суга объявил название эры правления нового императора Нарухито.