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Немецкие СМИ: Навальный по плану должен был умереть в самолете

Организаторы отравления Алексея Навального «руководствовались жестоким расчетом» и планировали, что политик умрет еще в самолете. Такую версию высказали журналисты Spiegel.

Немецкие службы безопасности считают, что «только спецслужбы РФ могли отравить Навального на пути к аэропорту или в нем», говорится в статье. Спасти жизнь оппозиционера удалось лишь благодаря «решительным действиям пилота», который экстренно посадил самолет в Омске, а также лечению антидотом.

Ранее специалисты в Германии заявили, что Навальный подвергся воздействию более сильного, модернизированного варианта вещества «Новичок».

«Чем более сложный и редкий химический состав яда, тем вероятнее, что получить к нему доступ можно было только с помощью российского правительства», — отмечает издание.

https://www.rosbalt.ru/world/2020/09/14/1863392.html

14 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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