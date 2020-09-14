Немецкие СМИ: Навальный по плану должен был умереть в самолете

Немецкие службы безопасности считают, что «только спецслужбы РФ могли отравить Навального на пути к аэропорту или в нем», говорится в статье. Спасти жизнь оппозиционера удалось лишь благодаря «решительным действиям пилота», который экстренно посадил самолет в Омске, а также лечению антидотом.

Ранее специалисты в Германии заявили, что Навальный подвергся воздействию более сильного, модернизированного варианта вещества «Новичок».

«Чем более сложный и редкий химический состав яда, тем вероятнее, что получить к нему доступ можно было только с помощью российского правительства», — отмечает издание.

https://www.rosbalt.ru/world/2020/09/14/1863392.html