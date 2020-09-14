Москва должна Украине, как минимум, уже один триллион

Предварительные данные материалов уголовных производств о российской агрессии против Украины свидетельствуют, что убытки от российской оккупации Крыма составляют минимум 1 трлн гривень.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал зам генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривень. Очевидно, это не зафиксированная сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса», — сказал Мамедов.



Гюндуз Мамедов в ОГПУ курирует работу Департамента по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Напомним, что РФ планирует добиваться восстановления водоснабжения на временно аннексированный ею Крым путем давления на международных партнеров Украины. Об этом заявили в представительстве президента в АР Крым. Чиновники Зеленского уже неоднократно высказывали кремлевские нарративы о подаче воды оккупантам.