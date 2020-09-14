Минобороны РФ хочет разрешить свободную продажу боевых ядов, но запретить средства защиты от них

Российское Минобороны собирается убрать боевые отравляющие вещества из перечня видов продукции и отходов производства, продажа которых в России запрещена, а заодно провести переименование такой продукции в «токсические химикаты, относящиеся к химическому оружию, и их прекурсоры» в соответствии с Конвенцией «о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении». Проект указа опубликован на сайте правовой информации.

Ведомство аргументирует это тем, что в стране уничтожены все запасы химоружия, поэтому указывать боевые яды в списке не имеет смысла.

При этом в перечень предлагается внести запчасти и комплектующие к средствам защиты от токсичных химикатов. Это, по мнению авторов документа, позволит усилить контроль за их оборотом.



«Отсутствие в перечне запасных частей позволяет отдельным организациям и индивидуальным предпринимателям, в целях избегания необходимости получения разрешения Минобороны России на применение указанной продукции в РФ, осуществлять их закупку и последующую сборку из них готовых средств защиты от токсичных химикатов», — говорится в документе.

Химоружие в России, по версии властей, уничтожали с декабря 2002 года по 27 сентября 2017 года на семи полигонах.

В начале сентября власти Германии заявили, что российский политик Алексей Навальный был отравлен ядом, принадлежащим к той же группе, что и боевое отравляющее вещество «Новичок».

https://www.9tv.co.il/item/18082