Милла Йовович номинирована на премию в Украине

Актриса из ГолливудаМилла Йовович номинирована на премию в Украине «Семья года».

Пресс-служба комитета по номинациям сообщила, что звезда Голливуда получит награду в номинации «Гордость страны». За Миллу Йовович проголосовали 70% респондентов.

Отметим, что в этой номинации представлены украинцы, которые прославились на весь мир. Конкуренцию Милле составили еще две знаменитые голливудские актрисы — Мила Кунис и Ольга Куриленко.

Кстати, сейчас организаторы премии проводят переговоры с семьей знаменитости, чтобы награду вручить лично в Киеве.

Как известно, Милла Йовович родилась в Киеве, но через несколько лет эмигрировала в США с отцом и мамой — актрисой Галиной Логиновой. В одиннадцать лет девушка начала карьеру модели, а через два года впервые попробовала себя в роли актрисы.

Милла снялась во всемирно известных фильмах: «Возвращение в голубую лагуну» (1991), «Чаплин» (1991), «Пятый элемент» (1997), «Посланница: История Жанны д’Арк» (1999). Сейчас звезда воспитывает трех дочерей.