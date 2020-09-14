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Милла Йовович номинирована на премию в Украине

Милла Йовович номинирована на украинскую премию

Актриса из ГолливудаМилла Йовович номинирована на премию в Украине «Семья года». 

Пресс-служба комитета по номинациям сообщила, что звезда Голливуда получит награду в номинации «Гордость страны». За Миллу Йовович проголосовали 70% респондентов.

Отметим, что в этой номинации представлены украинцы, которые прославились на весь мир. Конкуренцию Милле составили еще две знаменитые голливудские актрисы — Мила Кунис и Ольга Куриленко.

Кстати, сейчас организаторы премии проводят переговоры с семьей знаменитости, чтобы награду вручить лично в Киеве.

Как известно, Милла Йовович родилась в Киеве, но через несколько лет эмигрировала в США с отцом и мамой — актрисой Галиной Логиновой. В одиннадцать лет девушка начала карьеру модели, а через два года впервые попробовала себя в роли актрисы.

Милла снялась во всемирно известных фильмах: «Возвращение в голубую лагуну» (1991), «Чаплин» (1991), «Пятый элемент» (1997), «Посланница: История Жанны д’Арк» (1999). Сейчас звезда воспитывает трех дочерей.

14 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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