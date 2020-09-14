Microsoft решила скрыть свои датацентры на дне океана

Группа выдвинула гипотезу о том, что герметичный контейнер на дне океана может обеспечить большую надежность центрам обработок данных (ЦОД). На суше коррозия, вызванная кислородом и влажностью, температурные колебания, а также удары по корпусу серверов приводят к тому, что оборудование быстро выходит из строя. Эти факторы риска исключены под водой.

Исследователи пришли к выводу, что хранение данных на глубине безопаснее, чем на суше. Компания планирует развернуть еще пять подобных серверов в ближайшие несколько лет.

По размерам дата-центр напоминает стандартный контейнер для перевозки грузов. Это поможет облегчить его транспортировку. Внутри спрятаны 12 стоек, на которых разместили 864 сервера. К каждой стойке подвели трубу, через которую будет проходить вода для охлаждения. По расчетам разработчиков, эта система сможет проработать пять лет без обслуживания.