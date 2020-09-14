Местные выборы в Крыму нелегитимны — ЕС

Местные выборы в Крыму нелегитимны, о чем заявили представители Европейского Союза. Е С заявил о непризнании результатов местных и региональных выборов, которые были проведены Российской Федерацией 13 сентября в на территории оккупированного Крыма и в Севастополе

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, текст которого обнародован на сайте Европейской службы внешних действий.

«Европейский Союз не признает аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и не признает, таким образом, проведение выборов на Крымском полуострове. Любой избранный на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове представитель не будет признаваться Евросоюзом как представитель этих территорий, которые являются частью Украины. Европейский Союз остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины «, — говорится в заявлении.