Мэр Харькова Кернес впал в кому — причина в тяжелой форме коронавируса, которой он заболел. По мнению близких, шансы Геннадия Кернеса оцениваются как 50 на 50.

Мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких, он впал в кому. Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в офисе президента Украины.

По информации журналистов, у Кернеса выявили коронавирус, который протекает в крайне тяжелой форме.

Последний раз Кернес появлялся на публике 23 августа. По данным источников, он заразился коронавирусом в начале месяца и попал в больницу на прошлой неделе. Пресс-служба Кернеса ранее опровергала информацию, что у него лабораторно подтвержден COVID-19.