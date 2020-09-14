Меган Фокс познакомила нового бойфренда со своими детьми

Роман американской актрисы Меган Фокс и рэпера Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly) стремительно развивается. Об этом свидетельствуют не только общие фото знаменитостей.

Так, стало известно, что 34-летняя красавица познакомила бойфренда со своими тремя сыновьями от бывшего мужа Брайана Остина Грина.

По словам близкого к ситуации источника, пока что Меган и Колсон постепенно планируют свое будущее, но спешить с помолвкой не собираются.

Они безусловно влюблены друг в друга, но они не серьезно относятся к браку и появлению общих детей. Для этого еще слишком рано. – поделился аноним.

Также инсайдер рассказал, что Фокс пришла на встречу с детьми вместе с 30-летним музыкантом, хотя ее экс-возлюбленный относится к этому не очень положительно.

Отношения Меган с Брайаном то налаживаются, то портятся. Они стараются изо всех сил нормально воспитывать общих детей. Брайан просто пытается защитить их. – заключил источник.