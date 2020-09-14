Кремль продолжает подчинять Зеленского — новая трактовка «Минских соглашений» под диктовку боевиков

Хочу ещё раз поговорить о Минских договорённостях, мало ли, может, кому и отнесут почитать чистА по знакомству. Маша Фокина вон даже деда в ТКГ пристроила. И справку взяла, что бы ему на кладбище прогулы не писали.

А я шо, лох какой-то? Мне 45 годиков, между прочим.

Итак:

Зачем нам нужны были Минские договорённости?

Можно сбиться со счёта, сколько раз Россия мутила вооружённые конфликты и конфликтики на территории бывшего СССР. У неё хобби такое – разделять, чтобы ограбить и потом ввести своих «миротворцев» для контроля на территории. Ползучая оккупация.

Так вот, впервые за всю эту историю Россия не посредник-миротворец, а участник – сторона конфликта. Так указано в этих самых Минских соглашениях витиеватым юридическим языком. И в этой новой роли России очень неуютно, потому ей очень бы хотелось из этого положения выбраться.

А ещё Россия в таком положении, что принципиально не может выполнить свои обещания – россияне не поймут такие многоходовочки. Приходится держать лицо перед науськанным народом. Соответственно, огонь не прекращается, войска не выводятся, заложники не освобождаются. К Минским соглашениям плотно привязаны санкции по отношению к России. Соответственно все эти «не» стоят России денег. Много денег. Сотни миллиардов в валюте.

При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы аннексировали Ростов. Спасибо Владимиру Александровичу за изумительную кадровую политику везде и в ТКГ в частности.

Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это – полное прекращение огня. Нет, не временное и не «постреливают реже». Именно полное прекращение.

Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали. В идеале местечковых абизян пусть тоже с собой прихватят. Чище будет.

Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.

При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается – гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что, скорее всего, засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.

Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.

Минские договорённости действуют все. Все-все. А не только те, которые Россия продавила в 2015 году. Например, ещё в 2014 году договорились, что ОБСЕ обеспечивает зону безопасности на государственной границе Украины и России в ОРДЛО. А после выборов Украина получает свою границу под свой контроль без всяких партнёров и посредников. А не российский вариант «граница после выборов, а пока выборы мы тут сами проконтролируем». Правильно нужно читать, купите очки Фокину.

На нашем варианте соглашения, собственно, обосновывалась и просьба о введении на территорию ОРДЛО миротворцев. Без россиян как стороны конфликта. Россия уже даже торговалась по этому поводу, подавала проект резолюции в Совет Безопасности ООН.

Но нынешние переговорщики это направление плотно забыли. Склероз, знаете ли. Ничего не болит и каждый день новости.

Мир – это освобождение наших узников и наших территорий. Всё остальное – капитуляция. Так и запишите себе там где-нибудь, Андрюша. Или Володя? Я запуталась, кто там у вас в офисе рулит.

Признание оккупации и предоставление оккупантам и коллаборантам какого либо статуса – это повод для России идти дальше.

Мы должны вынудить Россию уйти с нашей земли. Миротворцами, санкциями, победами в международных судах – всеми возможными способами.

И, конечно же, усилением нашей армии.

Так было раньше.

А сейчас мы всё делаем наоборот.

Армию сокращаем и убираем с позиций. Иски не поддерживаем, договорённости сливаем.

Алё, гараж. Так мы не договаривались. Мира любой ценой не бывает. Поэтому напомню, что враг у нас в Кремле. Не мы тебе, Владимир, враги. Не оппозиция, не общество, не порохоботы. Окстись.

Целовать в *опу агрессора и бегать ему заглядывать в глаза – это только усиливать его позиции и стимулировать желание отобрать у тебя что-нибудь ещё.

Хотя, если такая цель и стоит, то всё логично.