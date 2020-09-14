Компания ByteDance отказалась продать TikTok компании Microsoft

Китайская компания ByteDance отказалась от продажи соцсети TikTok в США американской компании Microsoft.

Как сообщила пресс-служба Microsoft, ByteDance уведомила компанию об отказе от сделки. В сообщении пресс-службы отмечается, что предложение Microsoft «могло быть полезно для пользователей TikTok и при этом защитило бы интересы нацбезопасности».

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке TikTok в Штатах в том случае, если американский сервис соцсети не будет до 15 сентября продан американской компании.