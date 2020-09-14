Кин-дза-дза! (комедия, реж. Георгий Данелия, 1986 г.)

Комедия Георгия Данелия «Кин-дза-дза!» Кин-дза-дза — это название далекой планеты, на которую попадают двое землян. Фильм рассказывает об их невероятных приключениях, знакомстве с обычаями аборигенов, часто пародирующих обычаи землян, и о счастливом возвращении на Землю.
Сюжет фильма позволяет авторам размышлять о противостоянии добра и зла, о власти денег и жестокости, о судьбе человеческой цивилизации.
Режиссёр: Данелия Георгий
Сценаристы: Данелия Георгий, Габриадзе Реваз
Композитор: Канчели Георгий
Оператор: Лебешев Павел
Художники-постановщики: Тэжик Теодор, Самулекин Александр
В ролях: Новицкая Татьяна, Шмелева Ирина, Леонов Евгений, Машная Ольга, Яковлев Юрий, Любшин Станислав, Перфилов Лев, Дорохина Александра, Габриадзе Леван, Серенко Анатолий, Антонова Елена
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