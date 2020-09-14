Кандидат в меры Киева Андрей Пальчевский — российский разведчик

Пророссийский политик Андрей Пальчевский, который очень хочет «благословенного воссоединения с РФ» и идёт в мэры Киева, постоянно пытается выдать себя за обычного «украинского мальчика», который «просто пошел служить в Советскую армию».

Как известно, Пальчевский учился в Военном институте иностранных языков. В 1983-1991 годах служил в советской армии — в Сибири, Средней Азии и за рубежом, дослужился до майора. Владеет, в частности, лаосским языком, и как раз в Лаосе отбыл шесть лет, официально — военным переводчиком. А эта специальность — базовая для военной разведки.

При этом, Пальчевский умалчивает, что служба в ГРУ — это семейная традиция, пишет Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ.

Дело в том, что в ГРУ также служил его отец Иван Пальчевский, который был военным советником Фиделя Кастро.

Именно на Кубе в школе при советском посольстве и учился Пальчевский. Поэтому с Киевом, кроме деда — наркома УССР, Пальчевского мало что объединяет.

Ольга Истомина