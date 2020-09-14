Израиль полностью закроется на три недели

В Израиле с 18 сентября вводится полный карантин на три недели. Это решение утвердило правительство страны, сообщает пресс-служба кабмина.

Локдаун будет введен с 14.00 пятницы на три недели, на которые выпадают еврейские праздники. Он подразумевает ограничения передвижения граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы ресторанов и кафе, контор и офисов, кроме жизненно необходимых производств, уточняет издание «Едиот Ахронот».

Ввести полный локдаун на время праздников предложила правительственная комиссия по коронавирусу.