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Израиль полностью закроется на три недели

В Израиле с 18 сентября вводится полный карантин на три недели. Это решение утвердило правительство страны, сообщает пресс-служба кабмина.

Локдаун будет введен с 14.00 пятницы на три недели, на которые выпадают еврейские праздники. Он подразумевает ограничения передвижения граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы ресторанов и кафе, контор и офисов, кроме жизненно необходимых производств, уточняет издание «Едиот Ахронот».

Ввести полный локдаун на время праздников предложила правительственная комиссия по коронавирусу.

14 сентября, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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