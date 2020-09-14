Израиль нанес удар по военным в Сирии: 10 погибших

Израиль нанес удар по военным в Сирии, в ответ на провокации сирийской стороны. По последним данным у Асада — 10 погибших.

Израиль на нанес авиаудар в восточной части Сирии в понедельник утром, 14 сентября. В результате удара погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает Сирийская организация по правам человека (SOHR).

В отчете утверждается, что в понедельник за пределами города Альбу-Камаль в районе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии было слышно по меньшей мере шесть мощных взрывов. Также, были замечены машины скорой помощи.

В докладе говорится, что авиаудары были направлены на склады боеприпасов и транспортных средств, используемых проиранскими боевиками.

Сообщается, что двое из погибших являются гражданами Сирии, а остальные восемь — гражданами Ирака.

https://mignews.com/news/disasters/world/140920_133809_04231.html