Израиль полностью закроется на три недели Режиссер Ахтем Сеитаблаев стал лауреатом премии имени Василия Стуса » Искусственный интеллект будет управлять беспилотниками Boeing Компания Boeing предоставила право системе Искусственного интеллекта управлять беспилотными летательными аппаратами. Испытания провели в австралийском подразделении компании.

Искусственный интеллект будет управлять беспилотниками Boeing Инженеры Boeing Australia успешно испытали группу БПЛА, управление которыми осуществляла система искусственного интеллекта. В ходе тестового полета беспилотники практически без вмешательства человека провели разведку местности. Несколько тестируемых аппаратов успешно осуществили полет по заданному маршруту, а также самостоятельно обнаружили и смогли классифицировать цель. При этом беспилотники обменивались полученной в ходе полета информацией друг с другом, а также с оператором. Все аппараты без человеческого вмешательства смогли проводить корректировку полёта. Разработчики рассчитывают, что внедрение системы ИИ позволит снизить нагрузку на операторов подобных устройств.

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