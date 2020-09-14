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Искусственный интеллект будет управлять беспилотниками Boeing

Компания Boeing предоставила право системе Искусственного интеллекта управлять беспилотными летательными аппаратами.

Испытания провели в австралийском подразделении компании.
Искусственный интеллект будет управлять беспилотниками Boeing

Инженеры Boeing Australia успешно испытали группу БПЛА, управление которыми осуществляла система искусственного интеллекта.

В ходе тестового полета беспилотники практически без вмешательства человека провели разведку местности.

Несколько тестируемых аппаратов успешно осуществили полет по заданному маршруту, а также самостоятельно обнаружили и смогли классифицировать цель.

При этом беспилотники обменивались полученной в ходе полета информацией друг с другом, а также с оператором.

Все аппараты без человеческого вмешательства смогли проводить корректировку полёта.

Разработчики рассчитывают, что внедрение системы ИИ позволит снизить нагрузку на операторов подобных устройств.

14 сентября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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