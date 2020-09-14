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Иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев для въезда на РФ

Министерство внутренних дел РФ разработало концепцию нового закона о мигрантах, которая предполагает, что иностранцы будут обязаны сдавать отпечатки пальцев для въезда а РФ, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, для иностранцев, желающих въехать на территорию РФ, будут предусмотрены прохождение дактилоскопии и фотографирования. Сдавать отпечатки пальцев иностранцы будут непосредственно в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.

Ранее власти РФ разрешили иностранцам, которые владеют недвижимостью на РФ, выступать в качестве принимающей стороны и регистрировать у себя дома приезжих. Теперь собственник жилья, не имеющий российского паспорта, обязан в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении иностранного гражданина.

https://svobodu-narodam.livejournal.com/5628386.html

14 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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