Иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев для въезда на РФ

Министерство внутренних дел РФ разработало концепцию нового закона о мигрантах, которая предполагает, что иностранцы будут обязаны сдавать отпечатки пальцев для въезда а РФ, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, для иностранцев, желающих въехать на территорию РФ, будут предусмотрены прохождение дактилоскопии и фотографирования. Сдавать отпечатки пальцев иностранцы будут непосредственно в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.



Ранее власти РФ разрешили иностранцам, которые владеют недвижимостью на РФ, выступать в качестве принимающей стороны и регистрировать у себя дома приезжих. Теперь собственник жилья, не имеющий российского паспорта, обязан в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении иностранного гражданина.

https://svobodu-narodam.livejournal.com/5628386.html