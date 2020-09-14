Идрис Эльба тайно стал папой

Знаменитый актер Голливуда и звезда «Черной пантеры» Идрис Эльба тайно стал папой. Об этом стало известно случайно, благодаря интервью — до этого пара скрывала информацию о рождении ребенка.

В разговоре с журналистами (актер рассказывал о новом фильме со своим участием «Ковбой из гетто») Идрис внезапно сообщил, что является уже трижды отцом. Актер также признался, что очень хочет, чтобы его младший сын поскорее подрос и увидел эту картину.

Что ж, идея этого фильма действительно мне близка. Я отец двоих мальчиков и с нетерпением жду момента, когда мой младший вырастет и увидит этот фильм,

— сказал актер, отвечая на вопрос журналиста из издания ET Canada.

После громкого заявления актера многие СМИ сообщили о пополнении в его семье. При этом через какое-то время некоторые издания поспешили удалить свои заметки об этом.

Новорожденный малыш стал для модели Сабрины Доур первым, а для Идриса Эльбы — третьим. От предыдущего брака с актрисой Дормове Шерман у Идриса осталась 18-летняя дочь Исан, а во втором браке с Найаной Гарт родился сын Уинстон, которому сейчас шесть лет.

Напомним, первые слухи о романе Идриса и Сабрины появились в марте 2017 года, через год после расставания актера с Найаной Гарт. Вскоре пара обручилась, а в апреле прошлого года сыграла пышную свадьбу. А ведь после своего второго развода Эльба заявлял, что больше не женится, потому что все его предыдущие браки сложились неудачно.