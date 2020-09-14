Холли Берри сделала эротичные фото для Variety

Холли Берри позировала в стильных образах от знаменитых дизайнеров: Versace, Alexandre Vauthier, Marc Jacobs, Louis Vuitton и Saint Laurent.

Также 54-летняя кинозвезда дала интервью изданию, в котором рассказала о своих привычках и опасениях связанных с пандемией коронавируса. Она призналась, что очень ответственно подходит к вопросу пандемии, ведь находится в группе риска из-за диабета второго типа, которым болеет.

«Я четко осознаю все риски. Я очень строго отношусь к карантину и к тому, кто находится в моем окружении. У нас есть место в доме для самоизоляции — когда кто-то выходит в мир и покупает что-то, эта вещь должна некоторое время оставаться в этом чистилище», — говорит актриса.

Также она рассказала и о своей режиссерской работе над новым спортивным фильмом «Оскорбленная», в котором она также сыграла и главную роль. Берри призналась, что когда впервые прочитала сценарий, почувствовала сильную связь с персонажем, бойцом ММА по имени Джеки Джастис.

Вспомнила актриса и о травмах, которые переживала за свою актерскую карьеру, ведь во время съемок третьей части Джона Уика Холли сломала три ребра, причем сама не поняла, как это у нее получилось. Некоторое время актриса еще продолжала работу, пока не начались сильные боли.

«Я думала, что у меня рак костей. Я думала, что у меня остеопороз. Я не могла понять, почему это происходит со мной, ведь я была действительно в хорошей физической форме. Но в результате я связала это с диабетом. У меня склонность к переломам костей выше, чем у других людей», — призналась она в интервью.

Также она вспомнила и свою историческую победу на «Оскаре», когда получила наивысшее звание самой лучшей актрисы за роль в фильме «Бал монстров». Свою победу Берри назвала своей самой большой грустью, ведь она стала первой и пока единственной чернокожей актрисой удостоенной этой награды.