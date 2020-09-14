Ермак подтвердил, что Рада в ближайшее время рассмотрит выборы на оккупированной территории до деокупации

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что в ближайшее время в Верховной Раде рассмотрят изменения постановления о назначении местных выборов в Украине по Донбассу, которое собрались пересмотреть по итогам берлинской встречи советников стран «Нормандской четверки».

В Берлине украинская делегация проинформировала коллег, что депутат от «Слуги народа» еще 28 июля зарегистрировал постановление об изменениях. В частности о возможности провести выборы в этом году на оккупированном Донбассе, не смотря на наличие там российских войск.

«Это постановление сегодня есть, и оно в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба как юридического документа», — сказал в воскресенье руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина».