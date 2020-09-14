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Энн Хэтэуэй снимется в мелодраме о коронавирусе

Энн Хэтэуэй снимется в мелодраме о коронавирусе

Актриса подписалась на участие в проекте о пандемии коронавируса. Это будет мелодрама, постановкой которой займется Даг Лайман, режиссер «Идентификации Борна», «Мистера и миссис Смит», «Грани будущего».

Фильм будет авантюрно-романтическим и расскажет о любви и ограблении. На данный момент проект носит название «Изоляция». Сценаристом назначен Стивен Найт («Грязные прелести», «Пряности и страсти», «Море соблазна»).

Других подробностей пока нет. Есть вероятность, что вместе с Хэтэуэй снимется Киллиан Мерфи.

14 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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