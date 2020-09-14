Эмилия Кларк завела себе нового возлюбленного

Кажется, в актерской среде намечается новый роман. Слухи об отношениях на днях спровоцировали 33-летняя Эмилия Кларк и 37-летний Мэтт Смит. Пару заметили на свидании в одном из ресторанов в Лондоне, а затем знаменитости вместе отправились на прогулку.

Мэтт и Эмилия давно знакомы. Еще в 2015 году они вместе сыграли в фильме «Терминатор: Генезис», а в 2016 году вместе позировали на красной ковровой дорожке церемонии British Academy Film Awards.

Мэтт Смит и Эмилия Кларк

Напомним, что в 2018 году Кларк встречалась с режиссером Чарли Макдауэллом, но спустя время пара рассталась. Сейчас у Чарли отношения с актрисой Лили Коллинз. Самой Эмилии совсем недавно приписывали роман с 36-летним Томом Тернером, который работает ассистентом режиссера, — их вместе видели на прогулке по паркам Лондона в июле этого года. Но, судя по всему, отношения не получили продолжения.

Смит, который исполнил роль молодого принца Филиппа в сериале «Корона», до этого встречался с актрисой Лили Джеймс, но в конце прошлого года в прессе написали о расставании пары, после чего появились слухи о романе Смита с Клэр Фой. Весной этого года инсайдеры поговаривали, что Смит и Джеймс снова сошлись, но, похоже, их информация оказалась неточной — вместе экс-возлюбленных после карантина так и не видели.