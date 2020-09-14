Джастин и Хейли Бибер отметили вторую годовщину со дня свадьбы необычным способом

В сентябре 2018 года Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились в Нью-Йорке. Это произошло всего через два месяца после того, как музыкант сделал предложение модели. Ну а вчера супруги отмечали это событие и делились в соцсетях своими воспоминаниями.

Сегодня два года,

— написал в инстаграме 26-летний Джастин и опубликовал видео своей 23-летней жены.

Отметили годовщину со дня своего бракосочетания Хейли и Джастин пикником, который устроили, судя по всему, во дворе своего дома: накупив готовой еды и сладостей, они расстелили плед на траве и наслаждались компанией друг друга.









С годовщиной брака пару поздравили и их друзья. Так, стилист Хейли Мейв Рейли посвятила им пост в своих сторис.

Со второй годовщиной моих прекрасных друзей! Для меня было честью наблюдать, как разворачивается ваша любовная история. Я люблю вас обоих,

— призналась она.

Несмотря на то что узами брака пара связала себя тайно, торжество они затем все же устроили — свадьбу Джастин и Хейли отмечали спустя год, 30 сентября 2019 года, вместе со своими друзьями и родными. Праздник, на котором присутствовало более 150 гостей, состоялся в городе Блаффтоне в штате Южная Каролина.

Хотя они уже были женаты, их религиозная церемония бракосочетания была для них очень важной. Теперь для них это кажется более официальным,

— делились инсайдеры.

Говорят, что на празднование свадьбы супруги не скупились и потратили на торжество более 1,3 миллиона долларов. Впрочем, на одни только свадебные наряды ушло около 125 тысяч долларов.