Для войны с Индией Китай применяет транспортные дроны

Для войны с Индией Китай применяет транспортные дроны — основная задача роботов заключается в доставке боеприпасов и амуниции. Как оказалось, это более дешево и оперативно по сравнению с традиционной авиацией.

Подразделения Тибетского военного района Народно-освободительной армии Китая начали использовать дроны для доставки боеприпасов и провизии на труднодоступные военные базы. Как сообщает Jane’s, доставка дронами производится в труднодоступные базы, на базы, к которым нет подъездных дорог или эти дороги крайне опасны для транспорта.

Военные нескольких стран мира изучают возможность использования роботов разных классов для доставки боеприпасов и провизии на удаленные или труднодоступные военные базы. Считается, что такая техника позволит сделать доставку безопаснее и задействовать меньше людей в транспортировке. Кроме того, военные базы смогут получать боеприпасы и провиант гораздо быстрее.

Для доставки провизии и боеприпасов китайские военные используют гексакоптеры. В частности, такие аппарты применялись на Тибетском нагорье во время военных учений, состоявшихся в начале сентября 2020 года. Аппараты выполняли полеты на высоте 4,5 тысячи метров над уровнем моря. По прибытии в точку назначения дроны не садились для того, чтобы с них можно было снять груз, а сбрасывали его в контейнере.