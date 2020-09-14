Для фильтрации интернета в России и Беларуси используется американское оборудование, и тепмерь конгрессменты проведут расследование. 11 сентября вышла публикация у новостного агентства Блумберг, что в 2019 году Инфосистемы Джет продали в Беларусь на 2,5 миллиона долларов оборудования для фильтрации интернета от американской компании Sandvine.

После того, как это оборудование было использовано для отключения интернета во время массовых протестов в Беларуси, в США разгорелся скандал. Как минимум два сенатора, в том числе известнейший Марко Рубио, потребовали расследовать деятельность Sandvine. Официальные лица в России хранят молчание. Cогласно tut.by, оборудование родительской компании Sandvine Инфосистемы Джет с 2012 года поставляют в города России.