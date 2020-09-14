Бизнес — нефть уходит в историю

В понедельник BP опубликовала отчет о перспективах развития энергетики. Судя по данным, нефть, вероятно, будет заменена чистой электроэнергией от ветряных электростанций, фотоэлектрических панелей и других возобновляемых источников энергии.

Глава ВР Бернард Луни отметил, что новый отчет поможет компании «лучше воспринимать меняющуюся панораму власти», а также сыграет важную роль в разработке ее планов по превращению к 2050 году в интернет-фирму с нулевым потреблением энергии.

Согласно отчету, спрос на нефть снизится на 55% в течение следующих 30 лет. В случае, если как можно больше стран будет соблюдать Парижское соглашение по климату, спрос на нефть упадет на 80% уже к 2050 году.

Рост популярности электромобилей может также сказаться на спросе на нефть.

Еще один фактор, который снижает спроса на нефть в ближайшие годы, — это новые меры по ограничению пластика, для производства которого необходимы нефтехимические продукты, произведенных из ископаемого топлива.

Авторы отчета заявили, что члены ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, могут пострадать сильнее всего от падения спроса на нефть. В тоже время в компании уверены, что сланцевые буровые установки США займут большую долю мирового нефтяного рынка в течение следующего десятилетия.

В прошлом месяце BP представила планы по увеличению своих инвестиций в низкоуглеродные технологии в восемь раз к 2025 году и в десять раз к 2030 году, сократив производство ископаемого топлива на 40% по сравнению с 2019 годом. На прошлой неделе компания сделала свой первый шаг в оффшорном ветроэнергетическом бизнесе, вложив в него 1,1 миллиарда долларов.

BP, «Би-Пи», до мая 2001 года British Petroleum — транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Около трети выручки компании даёт деятельность в США.