B-52 повторно вернулись в небо Украины, повторив «бомбардировку» баз РФ в Крыму

B-52 повторно вернулись в небо Украины, повторив «бомбардировку» баз РФ в Крыму.

Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США через 10 дней после первого за 26 лет полета над нашим государством, вернулись в небо Украины.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

По данным сервисов мониторинга воздушного движения самолета с позывными KAG011 (60-0005) и KAG013 (60-0007) залетели на территорию Украины из Польши.

До этого американские бомбардировщики B-52 были в Украине более 26 лет назад, а именно в 1994 году на 50-ю годовщину празднования операции Frantic. Тогда на полтавский военный аэродром приземлились три самолета ВВС США — два стратегических бомбардировщика B-1B и B-52 и самолет-заправщик КС-10.