Анастасия Заворотнюк сообщила, что все еще жива

Анастасия Заворотнюк сообщила, что все еще жива и пока не умерла. В то же время актриса продолжает бороться с тяжелой формой рака. Однако врачи считают, что к сожалению состояние ухудшается.

Год назад у Анастасии Заворотнюк диагностирована злокачественная опухоль мозга. Через некоторое время родные и близкие актрисы подтвердили, что она больна, но при этом не стали называть конкретный диагноз. Сама актриса с того момента практически не выходила на связь с поклонниками. Вчера же Анастасия впервые за долгое время опубликовала в своих соцсетях новый пост, посвященный 12-ой годовщине со дня ее свадьбы с Петром Чернышевым.

Заворотнюк показала, как именно их с мужем в этот день поздравила годовалая дочь Мила. Актриса опубликовала снимки ее картин, которые малышка нарисовала с помощью своих преподавателей.

Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы и просто самое лучшее творчество (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написала под новыми фото Анастасия.

За день до этого поздравительный пост появился и на странице в инстаграме, созданной родными и близкими Анастасии Заворотнюк, где они рассказывают о состоянии ее здоровья и опровергают всевозможные слухи и домыслы. Там была опубликована архивная фотография звездной пары, которую сопровождали трогательные слова:

Сегодня Настя и Петр отмечают 12-ю годовщину со дня свадьбы! Встретить человека, который полностью разделит с тобой жизнь, каких бы испытаний она ни приготовила, бесценно. Так случилось, что за последнее время вам пришлось полностью поменять уклад жизни, привычки, мысли, стремления. И тем важнее видеть, что в этой ситуации вы стали друг другу еще дороже и нужнее. Ваша любовь — это ваша большая опорная сила, настоящий подарок, который вы оба заслужили. Пусть она снова и снова бережет вас и ведет через все невзгоды, пусть принесет вам еще много теплых, светлых, радостных моментов. Мы очень хотим видеть вас самыми счастливыми! Любим вас, с праздником!









Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым