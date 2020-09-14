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3D-печатные керамические плитки спасут коралловые рифы от вымирания

Уже много лет коралловые рифы находятся под угрозой полного исчезновения. Решение этой проблемы предложили ученые из Гонконгского университета. Используя технологию 3D-печати, они создали специальные мозаичные плитки, которые предполагается размещать на дне мелководных зон.

В результате можно создавать структуры, напоминающие естественный риф. А коралловые полипы могут свободно ее заселять. Плитка не превышает несколько десятков сантиметров в диаметре и изготавливается на 3D-принтере из терракотовой глины. После высокотемпературного обжига получаются устойчивые к воздействию влаги элементы, которые можно группировать в любом количестве.

В рамках эксперимента ученые объединили 128 таких плиток, которые стали основой для будущего рифа в Морском парке Гонконга. За полученной конструкцией будут следить в течение нескольких лет. После этого можно будет оценить успешность такого подхода, который в отличие от применения аналогов из металла обещает лучшую приживаемость кораллов и соответствие строгим экологическим требованиям.

14 сентября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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