Власти Дании выступают за отказ от «Северного потока-2»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила за пересмотр будущего газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Датское радио.



Политик заявила, что Дания изначально выступала против реализации проекта, поскольку строительство газопровода сделает европейские страны зависимыми от РФ.

«Я не думаю, что нам нужно делать себя зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новую дискуссию об этом», — сказала Фредериксен, назвав позитивным шагом возможный пересмотр отношения Дании к этому вопросу.