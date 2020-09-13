Ванны, которые принимают звезды для сохранения молодости

Время карантина можно провести с пользой для души и тела. Например, его можно посвятить уходу за собой. Самые известные красавицы любят баловать себя релаксом в теплой ванне, ведь это не только приятно, но и полезно. Они добавляют в воду разные компоненты, чтобы выглядеть молодо и красиво. Кофе, молоко и, даже, кока-кола: узнайте секретные добавки для идеальной кожи и волос после купания, которыми поделились супермодели, певицы и актрисы.

Засесть дома на самоизоляции — значит получить возможность уделить себе больше времени и наслаждаться долгими горячими ваннами. Многие звезды предпочитают использовать не только пену, но и разнообразные добавки, которые дарят коже молодость и сияние, а телу — энергию и тонус.

Супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала, что для нее лучший способ расслабиться — это ванна с магнезией и добавлением уксуса. Эксперты говорят, что такая комбинация смягчает кожу, снимает боль и стресс и отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса.

Мэрайя Кэри предпочитает принимать ванны с молоком. Она утверждает, что это помогает ей восстановить голос. Жир и протеин, содержащиеся в молоке благотворно влияют на организм, а молочная кислота очищает и смягчает кожу.

Модель и актриса Сьюки Уотерхаус говорит, что красоту волос ей дарит ванна из…кока-колы. Именно газировка дарит ее локонам объем и делает их густыми. В составе сладкого напитка содержится фосфорная кислота с очень низким уровнем pH, которая смягчает волосы и разделяет кудри.

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Тери Хэтчер обожает винные ванны. Она не пьет алкоголь, но любит в нем искупаться. Актриса добавляет в ванну бокал вина и говорит, что это смягчает ее кожу. Виноград обладает мощными антиоксидантными свойствами, поэтому его благотворное влияние на тело нельзя отрицать.

Кэтрин Зета-Джонс моет волосы пивом и медом. Она также смешивает их с солью и использует в качестве питательного и отшелушивающего скраба для тела. Единственный минус: локоны еще несколько дней пахнут пивом. Хмельной напиток содержит много протеинов и витаминов, которые дарят волосам здоровье и блеск.

Холли Берри предпочитает использовать в качестве скраба кофе. Она наносит его во время принятия ванной, чтобы отшелушить омертвевшие клетки. Кофеин насыщает кожу энергией, подтягивает ее и ускоряет кровоток. Кроме того, звезда утверждает, что кофейный скраб уменьшает проявления целлюлита.

Дженнифер Лопес наполняет ванну лепестками цветов. Актриса и певица говорит, что это помогает ей сохранить молодость и красоту. Она еще использует розовый кварц, гималайскую соль и гибискус. Такая комбинация максимально расслабляет мышцы тела.

Актриса Дженьюари Джонс обожает расслабиться в горячей ванне. Она добавляет в воду по полкилограмма морской соли и пищевой соды, а затем мокнет в растворе не меньше 20 минут. Такую процедуру звезда делает раз или два в неделю, чтобы очистить тело от токсинов.

Кейт Хадсон погружает лицо в ледяную воду, когда оно выглядит отекшим и уставшим. Холодная ванна сокращает кровеносные сосуды, снимает отечность и снижает разрушение кожных покровов