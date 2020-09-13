В США построят безопасный для чернокожих город

В США недалеко от от Атланты построят город, безопасный для чернокожих. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что уже 19 семей чернокожих купили земли в сельском округе Уилкинсон, штат Джорджия. Новый город получит название Freedom Georgia. При этом город не предназначен исключительно для темнокожих, но он будет «во всех отношениях про черных».

Земля расположена в 130 милях к югу от Атланты, где в июне полицейский застрелил 27-летнего чернокожего Рейшарда Брукса после того, как Брукс схватил электрошокер офицера и попытался бежать.