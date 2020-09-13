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В центре Минска собралось 150 тысяч протестующих — строят баррикады

В центре Минска собралось порядка 150 тыс. протестующих против результатов выборов президента Белоруссии, в которых победил Александр Лукашенко.

Как пишет «Интерфакс», участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн. Одна из них движется по проспекту Независимости в сторону резиденции президента Александра Лукашенко. Еще одна колонна со стороны стелы уже выходит с моста на Кальварийскую улицу. Также в нее вливаются демонстранты, которые идут от ТЦ «Корона».

По информации агентства, часть протестующих начала возводить баррикады. Активисты приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части. Движения транспорта по улице нет. Проезжая часть заполнена протестующими.

13 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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