«Слуга Народа» планирует протолкнуть в парламент капитуляционное соглашение с Кремлем

«Слуга Народа» планирует протолкнуть в парламент капитуляционное соглашение с Кремлем, где пункт о контроле над границей и выборах после освобождения ОРДЛО от российских оккупантов уберут. «Слуга народа» предлагает изменения в постановление о местных выборах проголосовать в ближайшее время. Об этом в комментарии LB.ua сообщил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.

«Я предложил изменения в постановление о проведении местных выборов. В частности, внести изменения в пункт 3 постановления в части проведения местных выборов в облсоветы на подконтрольных территориях … Об изменении даты выборов речь вообще не идет. Как и об отмене местных выборов. Отмена выборов возможна только в случае введения чрезвычайного или военного положения. Поэтому не следует искать какую-то «измену» в предложенных мной изменениях в постановление», — заявил он.

Также, по его словам, предлагается внести изменения в 4 пункт постановления о том, что местные выборы на Донбассе возможны только после полноценного завершения процедур демилитаризации, разоружения и принятия отдельного закона.

«То есть сейчас вообще речь не идет о проведении выборов на неподконтрольных территориях. И на этом не стоит спекулировать».

Ну вот вам. Нардеп «Слуги народа» Качура показал законопроект, в котором отображены хотелки российской стороны в ТКГ.

Блогер Роман Шрайк обратил внимание на ряд моментов в этом постановлении. В чем их суть:

«Сейчас выборы в Луганский и Донецкий областные советы проводиться не должны, потому что значительная часть этих областей оккупирована. Проектом предлагается выборы в облсоветы все равно провести. Кроме оккупированных территорий, где устанавливается «особый порядок» местного самоуправления.

Пункт 4 переформулируется ровно так, как хотел советник Путина Козак. Убирается упоминание про российскую агрессию и то, что выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после выведения оккупационных войск, установления контроля над границей, разоружения боевиков и т.п.

Вместо этого предлагается соответствие стандартам ООН и ОБСЕ.

Этот проект еще не зарегистрирован в Раде. Но, судя по всему, это тот самый проект, который упоминали Андрей Ермак и Дмитрий Козак. Первый говорил, что показал его российской стороне, второй — что проект будет рассмотрен в Раде«, — пишет он.

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация допустила возможность внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Об этом также заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.