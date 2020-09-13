Сколько пить холодного пива в жару — ученые объяснили

Благодаря тому, что рекламные компании превозносят этот напиток и даже уверяют, что он полезен для организма на самом деле это совсем не так. Пиво -это алкоголь, который имеет губительное влияние на здоровье человека, пишет Explourer.
растягивается желудок;
страдают почки;
повышается риск возникновения болезней печени, в том числе гепатита и цирроза.
Когда большое количество жидкости попадает в сосудистое русло, увеличивается объем циркулирующей крови. Сердцу сложно справляться с такими объемами, оно работает на износ. Со временем главный орган увеличивается в размерах – рентгенологи называют это явление синдромом «бычьего сердца» или «пивного сердца». Сердечная мышца становится дряблой и уже не способна нормально работать. Поэтому страстные любители пива часто страдают от тахикардии, повышенного давления, аритмии.
Мужчин превращает в женщин, женщин – в мужчин
Помимо пагубного влияния на внутренние органы, пиво влияет и на гормональный фон. В хмельном напитке содержатся фитоэстрогены – растительный аналог женского полового гормона. Попадая в мужской организм, они действуют аналогично женским гормонам: жир откладывается в бедра и бока, растут грудь и живот, уменьшается количество волос на теле и лице. Со временем снижается потенция, ухудшается качество спермы. Тем, кто увлекается пивом 10-15 лет, импотенции избежать вряд ли удастся.
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