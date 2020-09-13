Сколько пить холодного пива в жару — ученые объяснили

Благодаря тому, что рекламные компании превозносят этот напиток и даже уверяют, что он полезен для организма на самом деле это совсем не так. Пиво -это алкоголь, который имеет губительное влияние на здоровье человека, пишет Explourer.

В отличие от крепких напитков пиво зачастую пьют в огромных количествах. Некоторые за вечер выпивают 3–4 литра. К чему эт о может привести:

растягивается желудок;

страдают почки;

повышается риск возникновения болезней печени, в том числе гепатита и цирроза.

Когда большое количество жидкости попадает в сосудистое русло, увеличивается объем циркулирующей крови. Сердцу сложно справляться с такими объемами, оно работает на износ. Со временем главный орган увеличивается в размерах – рентгенологи называют это явление синдромом «бычьего сердца» или «пивного сердца». Сердечная мышца становится дряблой и уже не способна нормально работать. Поэтому страстные любители пива часто страдают от тахикардии, повышенного давления, аритмии.

Мужчин превращает в женщин, женщин – в мужчин

Помимо пагубного влияния на внутренние органы, пиво влияет и на гормональный фон. В хмельном напитке содержатся фитоэстрогены – растительный аналог женского полового гормона. Попадая в мужской организм, они действуют аналогично женским гормонам: жир откладывается в бедра и бока, растут грудь и живот, уменьшается количество волос на теле и лице. Со временем снижается потенция, ухудшается качество спермы. Тем, кто увлекается пивом 10-15 лет, импотенции избежать вряд ли удастся.