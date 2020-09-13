Россияне беднеют и считают это правильным

Продолжающееся шесть лет падение уровня жизни превратилось в «новую норму» в массовом сознании населения России.Граждане РФ жалуются на сокращение доходов, не видят перспектив их роста, но при этом не считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, показал проведенный в конце августа опрос ВЦИОМа.

По данным Росстата, во втором квартале реальные располагаемые доходы населения рухнули на 8% — рекордно с 1999 года. В денежном выражении покупательная потребителей просела на 1,1 триллиона рублей.

При этом программы социальной помощи, согласно Росстату, оказались мизерными: суммарно в апреле-июне дополнительные выплаты составили всего 74 млрд рублей.

Третий кризис за последние 12 лет отбросил уровень жизни к отметкам 2007 года и, по расчетем правительства, увеличит армию бедных на 1,5 миллиона человек. К концу года каждый седьмой в России окажется за чертой прожиточного минимума, который установлен на уровне 11731 рубль для трудоспособного населения, 8944 рубля для пенсионеров и 10721 рубль для детей.

Перспектив повышения доходов люди не видят. Согласно ВЦИОМу, 41% считает, что через год его семья будет «жить так же, как сейчас». Каждый четвертый (25%) ждет дальнейшего ухудшения материального положения.

При этом лишь 25% населения считают, что страна движется в неправильном направлении. 33% считают курс верным полностью, а 37% — правильным с оговорками.

Индекс оценки населением курса страны по сравнению с августом прошлого года вырос, по данным ВЦИОМа, на 2 пункта — до 45 пунктов.

«То ли это ментальность, то ли рабская психология, но получается так, что люди всем довольны. Они радуются тому, что у барина прекрасная вилла, что у нас хорошие ракеты. И с этой психологией ничего не поделаешь», — сетует Александра Суслина из Экспертной экономической группы.

Если встать на точку зрения нашего своеобразного государства, то получается, что ему «имеет смысл, повышая свою внутреннюю полезность, заниматься поддержанием какого-то минимального уровня, чтобы это не вызвало социальных бунтов», рассуждает она.