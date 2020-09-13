Россия потеряла в Ливии два боевых самолета

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» используют военные самолеты на территории Ливии, подтверждение этому нашли США.

Как сообщила директор разведки Африканского командования (AFRICOM) Хайди Берг, в распоряжении «вагнеровцев» имеются самолеты МиГ-29 «российского производства».

Об этом стало известно после того, как два таких самолета разбились 28 июня и 7 сентября, написал корреспондент издания AI-Monitor при Пентагоне Джаред Сзуба на своей странице в Twitter.

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Обозреватель не исключает, что истребителями, которые наносили удары по ливийской территории, могли управлять «российские наемники». При этом он допускает, что речь может идти о самолетах Су-24 Fencer.