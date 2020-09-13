Парацетамол вызывает антипатию и от него тупеют — ученые

Парацетамол — один из самых популярных анальгетиков в мире. Но как выяснила группа ученых во главе с нейрологом Болдуином Уэем из Университета Огайо, это лекарство может не только снять головную боль, но и заставить вас пойти на неоправданный риск.

Собственно, предыдущие исследования уже демонстрировали, что активное вещество ацетаминофен, которое входит в состав парацетамола и сходных по действию лекарств, обладает не только болеутоляющим действием, но и снижает чувство эмпатии (сострадания), не позволяет людям замечать, что они кого-то обижают своим поведением или словами, и даже притупляет когнитивные функции.

Теперь же, как пишет Болдуин Уэй в издании Social Cognitive and Affective Neuroscience, выяснилось, что «ацетаминофен, судя по всему, гасит негативные эмоции, когда человек собирается пойти на риск. Люди просто не ощущают при этом страха. А если учесть, что в США 25% населения каждую неделю принимают ацетаминофен, то становится понятным, что пониженное восприятие риска не может не иметь важных последствий для всего общества».

И кстати, как выяснилось в ходе предыдущих исследований, в некоторых случаях парацетамол вовсе не справляется с болью и действует не лучше плацебо, но при этом дает множество побочных эффектов.

Несмотря на открытую учеными темную сторону парацетамола, он остается одним из самых востребованных лекарств в мире, средством, официально рекомендованным ВОЗ, и первой линией обороны на случай, если вы подозреваете, что заразились коронавирусом.

«Представьте себе сценарий, когда человек с неярко выраженными симптомами Covid-19 принимает парацетамол, после чего решает, что не будет ничего страшного, если он выйдет на улицу и встретится с друзьями, — размышляет Уэй, предлагая срочно пересмотреть устоявшееся отношение к парацетамолу.