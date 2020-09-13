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Любимая Алека Болдуина показала новорожденного малыша

Любимая Алека Болдуина показала новорожденного малыша

Жена известного американского актера Алека Болдуина Хилария, которая на днях родила пятого ребенка, никак не нарадуется появлению на свет долгожданного малыша.

В своем Instagram избранница звезды решила показать лицо крошечного сына. Так, Хилария опубликовала фото, на котором новорожденный мальчик лежит, укутанный бежевым пледиком и заинтересованно смотрит вверх.

Кроме того, Болдуин рассекретила имя ребенка, которое имеет особое значение.

Мы хотели бы познакомить вас с Эдуардо Пау Лукасом Болдуином. Родился 8 сентября 2020 в 19:46. Он весил 3,5 кг. Его имя означает «богатый хранитель мира и света». Мы любим тебя, крошка Эд — написала мама.

Восхищенные пользователи не сдержали своих эмоций и засыпали малыша комплиментами.

13 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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