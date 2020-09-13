Любимая Алека Болдуина показала новорожденного малыша

Жена известного американского актера Алека Болдуина Хилария, которая на днях родила пятого ребенка, никак не нарадуется появлению на свет долгожданного малыша.

В своем Instagram избранница звезды решила показать лицо крошечного сына. Так, Хилария опубликовала фото, на котором новорожденный мальчик лежит, укутанный бежевым пледиком и заинтересованно смотрит вверх.

Кроме того, Болдуин рассекретила имя ребенка, которое имеет особое значение.

Мы хотели бы познакомить вас с Эдуардо Пау Лукасом Болдуином. Родился 8 сентября 2020 в 19:46. Он весил 3,5 кг. Его имя означает «богатый хранитель мира и света». Мы любим тебя, крошка Эд — написала мама.

Восхищенные пользователи не сдержали своих эмоций и засыпали малыша комплиментами.