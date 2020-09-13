Хаббл сделал один из величайших снимков

Космический телескоп Хаббл сделал потрясающие фотографии множества галактик за время своего длительного пребывания на орбите, но вышеприведенное изображение, которое НАСА выбрало для демонстрации, является настоящим произведением искусства.

Галактика, которую вы видите, называется NGC 2275, и это не очень запоминающееся название, но изобилие молодых звезд и ее тонкий, «пернатый» рисунок — действительно то, что стоит увидеть.

Внешнее кольцо галактики, с бесчисленными молодыми звездами, изображенными голубыми на снимке, и материалов, таких как газы и пыль.

Это галактика, которая на самом деле только начинает развиваться, и находится на расстоянии около 67 миллионов световых лет от Земли. Невероятное расстояние, и оно делает этот потрясающий образ еще более замечательным.

Галактика не имеет четко определенных «рукавово», подобных нашему Млечному Пути, но она считается спиральной галактикой из-за ее четкой спиральной структуры.

Фото: NASA/ESA