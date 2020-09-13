Глава ВВС США спрогнозировал место будущей войны

Будущую войну Штаты будут вести с сопоставимой по мощи державой, заявил начальник штаба американских ВВС Чарльз Браун. Об этом сообщает портал Defense News со ссылкой на доклад Брауна.

«Нужно быть готовыми к тому, чтобы вести войну с боевыми потерями и рисками для нации, более похожими на те, с которыми мы столкнулись в эпоху Второй мировой войны», — считает глава американских ВВС.

Он отметил, что решения предыдущего руководства не позволили добиться результатов, необходимых ввиду быстро меняющейся гонки с КНР и Россией.

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«Будущая война не останется вдали от наших берегов», — добавил Браун.