«  
  »

Гарри Стайлз получил новую роль в кино

Гарри Стайлз получил новую роль в кино

Гарри Стайлз заменил Шайю ЛаБафа в касте фильма «Don’t Worry Darling», который снимет Оливия Уайлд по сценарию Кэтрин Хардвик.

InterMedia напоминает, что сюжет картины не раскрывается, известно лишь, что это психологический триллер, действие которого происходит в изолированном утопическом обществе в пустыне Калифорнии в 1950-х. В проекте также заняты Дакота Джонсон, Флоренс Пью, Крис Пайн. Съемки должны начаться до конца 2020 года.

Для Стайлза это будет вторая роль в большом кино. Бывший участник One Direction дебютировал в фильме «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

13 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  