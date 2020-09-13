Гарри Стайлз получил новую роль в кино

Гарри Стайлз заменил Шайю ЛаБафа в касте фильма «Don’t Worry Darling», который снимет Оливия Уайлд по сценарию Кэтрин Хардвик.

InterMedia напоминает, что сюжет картины не раскрывается, известно лишь, что это психологический триллер, действие которого происходит в изолированном утопическом обществе в пустыне Калифорнии в 1950-х. В проекте также заняты Дакота Джонсон, Флоренс Пью, Крис Пайн. Съемки должны начаться до конца 2020 года.

Для Стайлза это будет вторая роль в большом кино. Бывший участник One Direction дебютировал в фильме «Дюнкерк» Кристофера Нолана.