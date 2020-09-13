Британцы создали парфюм, который спасает от запаха пота

Британская научная группа из Университета Квинс, что в Белфасте (Северная Ирландия) создала уникальные духи. Главная особенность нового пионная родукта в том, что действие ароматизаторов становиться тем сильнее, чем сильнее потеет человек. Проще говоря, при интенсивном потении, духи начинают пахнуть все более ощутимо, дабы подавлять любое проявление запаха пота. Соответствующая научная статья появилась в журнале Chemical Communications.

В состав инновационных духов вошло два основных компонента. Первый – сама ароматическая основа. Второй компонент – это «жидкость». А также специальная расплавленная соль, пояснили ученые в опубликованной статье о новых духах. При контакте с водой эта смесь начинает выделять запах. Таким образом, чем больше воды, тем интенсивнее растворяется соль и тем больше ароматизатора выделяется. Учитывая, что в состав пота входит вода – общий принцип действия духов должен быть понятен всем и каждому

Важно то, что духи не просто «перебивают» запах пота. Помимо уже описанного качества, ионная соль также притягивает к себе некоторые частицы, выделяемые вместе с потом, и тем самым блокирует распространение неприятного запаха.

Открытие инновационного парфюма открывает большие перспективы развития отрасли. Новые духи определенно точно поддержат все те, кому часто приходиться ездить в час-пик в общественном транспорте. Исходя из этого, несложно догадаться, что очень скоро разработкой заинтересуются и парфюмерные компании. Сейчас ученые работают над тем, чтобы найти компанию-производителя, что займется производством «основы» для духов.

Относительно того, как много стоит инновационная суспензия – ничего не известно. По словам представителей научной группы, новая «основа» не приведет к значительному удорожанию продукта, однако она все-таки дороже большинства других ароматизаторов.