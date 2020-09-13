Bloomberg: Путин уверен, что Лукашенко не свергнут

Президент России Владимир Путин «ошеломлен» масштабами протестов в Белоруссии, но не верит, что они пошатнут действующую власть.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле, Путин не верит в возможность свержения Александра Лукашенко под давлением народного гнева.

Издание при этом фиксирует определенный уровень недоверия между Москвой и Минском, отмечая, что в России предпочли бы другой способ смены власти в соседней стране.

Россия якобы не может допустить прихода к власти оппозиции через уличные протесты, поэтому будет поощрять шаги Лукашенко к постепенной передачи власти.

Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, люди недовольны переизбранием Лукашенко на новый срок. Большинство западных стран выборы не признали, что Путин назвал их легитимными.