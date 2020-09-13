Байден связал рост лесных пожаров с изменением климата

Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии связал рост разрушительных лесных пожаров, бушующих сейчас в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне с изменениями климата. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном в субботу.

«Научные данные ясно показывают, что… изменение климата представляет собой неминуемую угрозу существующему образу нашей жизни», – заявил Байден, не преминув при этом подвергнуть критике президента Дональда Трампа, который «может пытаться отрицать эту реальность, но факты неоспоримы. Мы абсолютно должны действовать сейчас, чтобы избежать будущего, полного непрекращающимся шквалом трагедий, подобных той, которую американские семьи переживают сегодня на Западном побережье».

По мнению Байдена, без борьбы с изменением климата «лесные пожары и другие экстремальные погодные катаклизмы будут продолжать расти по частоте и интенсивности, подвергая опасности жизни десятков миллионов американцев, опустошая наши земли и водные пути, делая воздух непроницаемым для дыхания и разрушая нашу экономическую безопасность».

Байден заявил, что надвигающийся климатический кризис в предстоящие годы станет самой серьезной проблемой для будущего человечества.