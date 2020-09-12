В Умани хасиды не могут скупиться в магазинах

Табличка в витрине магазина объясняет по какой причине не обслуживают хасидов, но евреи заявляют о дискриминации, так как во многих других магазинах, хотя и нет таблички, их тоже не пускают

В магазине на улице Тищика в Умани появилась табличка «Хасиды не обслуживаются! Covid-19». Фотографию таблички опубликовал в Facebook один из членов общины брацлавских хасидов в Умани Хаим Хазин в пятницу, 11 сентября. Издание JewishNews пообщалось с Хаимом Хазиным. По его словам, он увидел табличку сегодня утром. При этом во многих других магазинах, хотя и нет таблички, уже тоже не пускают паломников. До сегодняшнего дня такого отношения к хасидам не было никогда, говорит Хазин.