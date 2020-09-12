В разведке Германии подтвердили отравление Навального самой смертоносной формой «Новичка»

Оппозиционер Алексей Навальный подвергся воздействию модифицированной, «более сильной» разновидности отравляющего вещества «Новичок». Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на главу германской разведки BND Бруно Каля.

Политик с 22 августа находится на лечении в университетской больнице «Шарите» в Берлине, недавно он вышел из комы. По информации издания, в клинику на выходных приходили представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Делегации были предоставлены анализы крови и мочи российского борца с коррупцией.

Ранее сообщалось, что немецкие военные токсикологи выяснили, что Навального отравили наиболее смертоносной на сегодняшний день формой токсина «Новичок». Разработчик вещества Вил Мирзаянов предположил, что это был «Новичок» A-242, использующийся в твердом виде.