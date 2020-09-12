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В Израиле вырастили финиковое дерево из 2000-летнего зерна

В начале исследователи получили несколько семян фиников, найденных в 1960-х годах во время раскопок Масады, пустынной крепости на Мертвом море. Они были посажены в январе 2005 года, и одно из них впоследствии проросло. Его назвали Мафусаил, в честь библейского патриарха, известного своим долголетием, и побег вскоре превратился в дерево. Но его «мужской пол» не мог принести плодов.

Тогда ученые взяли другие 30 семян, обнаруженных при археологических раскопках в Иудейской пустыне. Их посадили в период с 2011 по 2014 год, и шесть семян проросли. Им также были даны имена библейских персонажей. Одно из семян, получившее название Ханны, было датировано при помощи радиоуглеродного метода, между первым и четвертым веками до нашей эры. Оно стало одним из самых старых известных семян, из когда-либо прораставших. После шести лет роста, Ханна зацвела. Ученые собрали пыльцу с Мафусаила и нанесли ее на Ханну. В результате полученные от Ханны плоды, имели, как говорят ученые, свежий аромат, который никак не свидетельствовал об их необычайном инкубационном периоде почти в два тысячелетия.

Генетические эксперты из Университета Монпелье (Франция) заявили, что генотипирование проросших растений показало, что более старые семена, в том числе Мафусаил и Ханна, были ближе к восточным разновидностям финиковой пальмы, которые росли от Месопотамии до Аравии и вплоть до Пакистана. А культивирование финиковой пальмы насчитывает около 6500 лет.

«В эти тревожные времена изменения климата, загрязнения и вымирания видов с угрожающей скоростью, возвращение чего-либо к жизни из состояния покоя является очень символическим» — рассказывает Сара Саллон, эксперт по засушливому земледелию и автор необычного эксперимента.

Ученые шутят, что можно начать массовое производство этих «древних» фиников, рекламируя их как плоды, которыми наслаждался Иисус. А вырученные деньги пустить на научные исследования.

Источник: Популярная механика

12 сентября, 2020 | Category: Израиль, Наука, Новости ﻿
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